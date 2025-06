Prantsusmaa võtab ülikiirmoodi pidurdava eelnõuga sihikule Hiina ettevõtted Temu ja Sheini

Seaduseelnõu taga on kiirmoe vähendamise vajadus selle keskkonnamõju tõttu, kuid samuti üritatakse sellega kaitsta Euroopa rõivabrände Hiina konkurentide eest. Prantsuse ökoloogilise ülemineku minister Agnes Pannier-Runacheri ütles France24-le, et eelnõu on suur samm võitluses kiirmoe majandusliku- ja keskkonnamõju vastu ning saadab tugeva signaali ettevõtetele ja tarbijatele.