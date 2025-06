Peaminister Giorgia Meloni käreparempoolne valitsus loodab, et silda annab hoogu Itaalia ühe kehvemas seisus regiooni majandusele, samas kui kriitikute hinnangul on inimeste elujärje parandamiseks ka tõhusamaid viise, rääkimata sellest, et parast aastakümneid ikka ja jälle vastu taevast lennanud plaane ei pea paljud silla valmist eriti tõenäoliseks.