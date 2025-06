Ukraina jätkab Kolgata teed röövitud kultuuri koju toomiseks

Ukraina kultuuri ja strateegilise kommunikatsiooni minister Mõkola Totšõtskõi möönis intervjuus Postimehele, et see võib võtta väga kaua aega, kuna Venemaa režiim on läbi aegade näidanud üles tahet naaberrahvaste kultuuri hävitada ning enda loodud müüte impeeriumist teistele peale suruda.