KOHALIK VAADE Rahvusvahelise haruldaste raamatute varastamise skeemi juured viivad Venemaale

«Härra Zavatski» ei olnud siiski teadlane. Kohtus tehti kindlaks, et tegemist on Gruusiast pärit kriminaalse minevikuga vargaga, kelle tegelik nimi on Mihheil Zamtaradze. Võltsitud identiteeti kasutades üritas ta varastada kokku 17 haruldast raamatut, mille väärtus on üle 600 000 euro. Mees ei tegutsenud üksi – ta on koos kahe teise arreteeritud grusiiniga osa suuremast rahvusvahelisest jõugust, mis tegutseb üle Euroopa salapäraste venelaste käsul.