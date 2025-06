Kas Iisrael ründab Iraani? USA asus oma diplomaate Lähis-Idast ära viima

USA ametnikud ei täpsustanud, mis ajendas saatkonnatöötajaid Bagdadist ära viima, kuid eile laekus väidetavalt USA ametnikele info, et Iisrael on valmis käivitama operatsiooni Iraani vastu, vahendas telekanal CBS oma allikatele toetudes. Ühtlasi ringles info, et töötajaid viiakse ära ka USA esindustest Kuveidis ja Bahreinis.