SIHIKUL IDAEUROOPLASED Põhja-Iirimaal ründasid huligaanid kolmandat ööd järjest sisserändajate elupaiku

Rahutused Ballymenas said alguse pärast seda, kui politsei vahistas kaks teismelist, keda süüdistatakse tüdruku vägistamise katses. Kuigi võimud pole avalikustanud kahtlusaluste isikut, vallandas sisserändajate vastase vägivalla asjaolu, et noorukid palusid esmaspäeval kohtuniku ette astudes tõlget rumeenia keelde, vahendas AFP. Väidetavalt on poisid 14-aastased.