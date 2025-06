«Sel aastal on Lätis toime pandud kümme traktori vargust – varastatud on traktoreid, sealhulgas muruniidukid ja ekskavaator, ning teatatud on 18 juhtumit, kus traktoritelt on varastatud diislikütust. Näiteks 20. märtsil murdis varas Augšdaugava piirkonnas Šēdere vallas akna kaudu sisse kuuri ja varastas T-25 traktori,» rääkis politsei esindaja Jūlija Jurāne.