Kuidas te defineeriksite mõisteid «tuumaoht» ja «tuumaheidutus» aastal 2025?

Tuumaheidutuse teooria on teatud mõttes püsinud kogu aeg samana, aga rakendamine on praeguseks väga teistsugune. Tuumaheidutuse keskmes on riskide haldamine: sa põhimõtteliselt heidutad oma vastast, et ta jätaks tuumarelva ähvardusel midagi tegemata.