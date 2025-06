Indias Ahmedabadis jätkusid eile päästetööd pärast Londonisse teel olnud Air India lennuki allakukkumist. Ahmedabadi politseiametnik Kanan Desai ütles eile hommikul, et seni on leitud 265 surnukeha. Lennukis oli 242 reisijat, kellest üks jäi imekombel ellu. See tähendab aga, et hukkus ka vähemalt 24 inimest, kes lennukis ei olnud.