ÜLEVAADE Iisrael sihtis oma rünnaku teraviku Iraani tuumaprogrammi südame ja ajude pihta

Enne reede koidikut Teheranis ja mujal Iraanis kaikunud plahvatused olid Iisraeli teatel mõeldud vältima seda, et Iraan saaks endale tuumapommi. Iisraeli peaministri Benjamin Netanyahu sõnul näitas nende sõjaväeluure, et Iraan oli oma tuumaprogrammis jõudmas punkti, kust pole tagasiteed, mistap tuli neil tõrjuda Iraanist lähtuv oht Iisraeli püsimajäämisele. Pole siiski teada, kui kaugel on Iraan tummalõhkepea valmistamisest või selle kohandamiseks oma rakettidele sobivaks.