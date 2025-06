IRANIST Iraani režiim võib variseda enne, kui ta oma tuumavõimekuse taastab

Iraani suursaadik ÜROs teatas reedel, et Iisraeli rünnakutes on surma saanud 78 inimest ning üle 320 on haavatud. Iisraeli päästeteenistus teatas samal ajal, et Iraani raketirünnakutes sai viga 34 inimest. Need numbrid pole kummaltki poolelt lõplikud ning laupäeva hommikul teatas ka Iisrael kahest hukkunust.