Iisraeli kaitsevägi teatab, et nad on saavutanud «opereerimisvabaduse» Lääne-Iraani, sealhulgas pealinna Teherani kohal. See tähendab, et Iraani õhutõrje on kas hävitatud või nii tõsiselt kahjustada saanud, et Iisraeli lennukitel pole probleemi lennata Iraani kohal. «Tee Teheranini on vaba,» rääkis Iisraeli kaitsejõudude pressiesindaja Effi Defrin.

Eile õhtul ja öösel, kokku viies laines, lasi Iraan Iisraeli pihta umbes 200 ballistilist raketti. New York Times (NYT) kirjutas, et Iraanil oli plaan vastata kohe tuhande ballistilise raketiga, aga needki võimekused olid nii tugevalt pihta saanud, et pidid piirduma vähesega. NYT väidet Iraani plaanide kohta pole võimalik kontrollida, aga suures plaanis on Teherani senine reaktsioon olnud tõepoolest – vähemalt Iisraeli vaatest – natuke õlgu kehitama panev.

Hukkunuid ja kahjustusi muidugi on. Iraani raketirünnakutes sai surma kolm inimest ja mõnikümmend vigastada. Tabamused tulid Ramat Gani ja Rishon Lezioni, need on põhimõtteliselt Tel Avivi eeslinnad. Üks idas ja teine lõunas. Valdav emotsioon Iisraelis on praegu aga pigem see, et Iraani vastus küll kedagi ei morjenda. Iraani löök just muljetavaldav polnud.

Laupäeval peetakse Iisraelis Shabbatit. See tähendab, et ka Tel Avivis – mis siis, et sekulaarne linn – on ainult üksikud poed ja söögikohad lahti. Tänavatel on inimesi palju vähem. Pigem ollakse kodus.

Päev pärast Iraani õhurünnakut Iisraelile. Tel Avivis on kõik rahulik. Foto: Mikk Salu

Need, kes on väljas, on rahulikud. Inimesed jalutavad, rüüpavad pargipinkidel õlut, jalutavad oma koeri, lapsed mängivad mänguväljakutel, kes päevitab rannas ja kes teeb sporti. Mingit paanikat, ärevust või isegi midagi selle lähedast Iisraelis küll pole.