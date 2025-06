Väikestest, raskesti tuvastatavatest ja võimsatest ründedroonidest on saanud kaasaegse sõja võimsaim relv. Kui neid aga lastakse välja vaenlase enda territooriumilt, siis on selle mõju veelgi laastavam. Möödunud kuul kasutasid aga sellist taktikat nii Ukraina kui Iisrael.

Vaenlase riigi seest korraldatud droonirünnaku üllatustegur on pöörane, kirjutas The New York Times, lisades, et selles on ühendatud klassikaline sõjastrateegia ja kõige uuem kaasaegne tehnoloogia.