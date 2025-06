Venemaa nõuab Ukrainalt relvarahu sõlmimiseks kõigi lääneriikide antud relvade hävitamist

«Kõik need ülejäägid tuleb hävitada. Kõik rahvusvahelised meetmed on teada. Need tuleb vähendada, hävitada ja see tagada,» vahendab The Kyiv Independent Gruško sõnu. Asevälisministri väitel jõuaksid muidu Ukrainale antavad relvad mustale turule – Kremli propagandamasina tavapärane narratiiv.