Venemaa tagastab Ukrainale surnukehasid tükeldatud kujul, osad venelaste enda sõdurid

«Pärast iga repatrieerimist algab vaevarikas töö: lahkamine, uurijapoolne põhjalik läbivaatus, DNA-test, iga üksikasja kontrollimine. See protsess on niigi keeruline ja pikk. Ja Venemaa teeb tuvastamisprotsessi meie jaoks tahtlikult veel keerulisemaks,» kirjutas minister Telegramis. «Surnukehad tagastatakse äärmiselt moonutatud olekus, kehaosad eri kottides. On juhtumeid, kus ühe inimese säilmed tagastatakse isegi repatrieerimise eri järkudes.»