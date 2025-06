INTERVJUU Vene väejooksik: «Putin tuleks kohtu alla anda, aga enne lastakse ta maha»

Venemaa kodanik, kes on pärast Ukrainas rindel viibimist praeguseks põgenik, ei soovinud oma nime all avalikult sõna võtta. Leppisime kokku, et nimetame teda Albertiks (toimetusele on tema õige nimi teada). 26-aastane venelane rääkis pikemas intervjuus, kuidas ta sattus armeesse, kuidas tal õnnestus vältida sõjas surmasaamist ja hiljem Venemaa riigi vaateväljast kaduda.