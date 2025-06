Venemaa ründas täie õhujõuga Kiievit, tapeti ka USA kodanik

«Esialgsete teadete kohaselt on Kiievis juba 14 surmajuhtumit,» kirjutas Tõmur Tkatšenko Telegramis, lisades, et päästjad otsivad endiselt rusudest ohvreid.

Siseministeerium teatas, et pealinnas on rünnakute järel 44 saanud haavata ning üle 30 on viidud haiglatesse, kirjutas uudsiteagentuur Unian. Rünnakud leidsid aset Kiievi 26-s asukohas.