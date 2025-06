USA Vabadussammas tähistab sel aastal 140. sünnipäeva

Vabadussammas asub New Yorgis, Vabaduse saarel (inglise keeles Liberty Island). Prantsusmaa kinkis kuju Ameerika Ühendriikidele 4. juulil 1884. aastal. Avatseremoonial kuju vastu võttes ütles USA president Grover Cleveland: «Me ei unusta, et vabadus on siin oma kodu leidnud ning tema valitud altarit ei tohi unarusse jätta.»