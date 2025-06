Marina Kaljurand Foto: Madis Veltman

«Ahistajad on enamjaolt kas pereliikmed, sõbrad-tuttavad, harva on need inimesed tänavalt. Ja lapsel võtab aega, kuni ta saab aru, et see, mida temaga tehakse, on vale ja siis ta ei tea, kuhu pöörduda,» selgitas Kaljurand.

«Ohvritel peab olema õigus abile, õigus ennetavatele, n-ö pehmetele meetmetele, nagu ohvriabi telefonid, vestluskeskkonnad. Tihti on need just anonüümsed kohad lapsele, kus ta üldse ütleb midagi,» lisas eurosaadik, tunnistades, et näiteks veebikonstaablite loomisega on Eesti selles vallas heaks eeskujuks ka teistele.

Rohkem kontrolli, ent mitte lauskontrolli

Samuti arvab parlament, et kuriteo ohvritel peaks igal juhul olema õigus hüvitisele ning lastega tegelevatele ametnikele tuleks teha taustakontrolli. Samas lähevadki seisukohad lahku justnimelt selles, millises ulatuses on võimalik inimesi jälgida ning ka näiteks suhtlusplatvormidel levivat sisu kontrollida.

«Kust läheb piir lapse turvalisuse ja inimese andmete kaitse vahel, kust leida õige tasakaal? Meie seisukoht on olnud, et lauskontrolli ja -järelevalvet ei saa olla – see ei õigusta, raiskab aega, platvormidel peab olema kohustus jälgida kirjavahetusi, kui on alust kahtlustada midagi kuritegelikku, ent mitte kõiki näiteks WhatsAppi või Messengeri sõnumeid. Lauskontroll ei oleks õige,» ütles Kaljurand.