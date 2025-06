Reuters: Trumpi administatsioon saatis laiali Venemaa survestamiseks loodud töörühma

Töörühm loodi Märtsis või Aprillis, mil Trump ja tema lähedased nõunikud muutusid üha skeptilisemaks Kremli valmisoleku osas jõuda rahulepinguni ning presidendi retoorika viitas sellele, et ta soovib Venemaad rohkem survestada. Töörühma olemasolu polnud varasemalt teata ning see peatas juba mais sisuliselt oma töö, sest ametnike sõnul sai ilmsiks, et Trump ei soovi võtta Venemaa suhtes rohkem ebasõbralikku hoiakut.