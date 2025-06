LAVi siseminister: Trumpi kurjustamine annab meile kuritegevusega võitlemisel indu juurde

​Schreiberi sõnul ei üritagi lõuna-aafriklased eitada, et riigi ees on hulk katsumusi, millest üks on lokkav kuritegevus. «Ma ei arva, et pigistaksime silmad kinni murede ees, mis meil on. Ja ma arvan, et on õige olla avameelne fakti suhtes, et peame nende probleemidega tegelema. Loomulikult peame tegema seda konstruktiivselt. Peame tegelema sellega viisil, mis võtab kohapealseid fakte nii, nagu need on,» ütles ta Tallinnas peetud Aafrika ärifoorumi ajal antud usutluses Postimehele.