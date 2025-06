Rünnakud odavatel Hiina tsiklitel on tänavune kasvav trend lahingutes Ida-Ukrainas. Kui algul sõjablogijad naersid Vene tsiklisõdurite üle, et mida kõike nad välja ei mõtle, siis nüüd aru saadud nende ohtlikkusest. Tsiklitega rünnakule tulijaid on droonide ja suurtükitulega palju keerulisem tabada kui jalgsi liikuvaid sõdureid.