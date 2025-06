Kuigi Iisrael on vähem kui nädalaga kõrvaldanud hulga Iraani sõjaväejuhte ja purustanud hulga maapealseid rajatisi, on paljud küsimused seni vastuseta.

«Režiimi raketivarud, kanderaketid, sõjaväebaasid, tootmisvõimsused, tuumateadlased, sõjaline juhtimine ja kontroll on saanud väga tõsiselt lüüa,» tõdeb Behnam Ben Taleblu, kes on Washingtonis baseeruva konservatiivse mõttekoja FDD (Foundation for Defense of Democracies) Iraani programmi juht.