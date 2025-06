Sõja-aastate jooksul oleme harjunud kuulma, et Ukraina droonid ja nende piloodid on paremad kui Vene vägede omad ning et kuigi Vene vägedel on rohkem mürske kui Ukraina omadel, tulistavad ukrainlastele antud lääne suurtükid kaugemale ja täpsemalt kui venelaste relvad. Paistab aga, et see seis pole enam nii üheselt Ukraina vägede kasuks.

Ukraina 429. üksiku mehitamata lennuvahendite rügemendi ülem Juri Fedorenko ütles, et droonivõimekuses on Vene väed astunud edasi seitsmemiiliste sammudega. Tema sõnul ei vasta enam tõele väide, et Ukrainal on droonivõimekuses Vene vägede ees suur edu või üldse mingi edu. «Võimalik, et see [jutt] oli selleks, et tõsta ühiskonnas meeleolu, umbes nii, et sõdime idiootidega,» ütles Fedorenko Postimehele.