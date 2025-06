ÜLEVAADE Kiiev surus vabatahtlikud Valgevene võitlejad kahvlisse

«Mu naine on ukrainlanna. Ta on pärit Mõkolajivist. Kui ta saatis mulle sõnumi, et nad pommitavad linna, siis teadsin kohe, mida pean tegema,» rääkis Šurmei Global Espresole. «Pakkisin asjad kokku ja lahkusin. Vaba Valgevene saatus otsustatakse Ukrainas.»

Sõja algusest saadik on rügemendi ridades võidelnud üle tuhande vabatahtliku, kellest alles on jäänud vaid paarsada. Paljud valgevenelased tapeti või said haavata ning teised on bürokraatiast või sõjaõudustest heitununa ise koju naasnud, vahendas CEPA.