KOHALIK VAADE Leedus kardetakse Kaliningradi transiitrongist põgenenud Vene kodaniku tõttu provokatsiooni

​Oli teisipäeva varahommik, kui Venemaalt Kaliningradi eksklaavi suunduva rongi saatja märkas, et üks rongi uks on avatud. See ei pidanud olema avatud – transiitrongi, mis veab Venemaa kodanikke, uksed peaksid olema suletud. Rong peaks olema valve ja jälgimise all heal põhjusel.