USA president Donald Turmp ütles eile, et on võimalus, et riik liitub Iraani ründamisega. «Ma võin seda teha, ma võin seda ka mitte teha,» ütles Trump. Meediateadete kohaselt on Trump andnud heakskiidu Pentagoni rünnakukavale Iraani vastu, kuid ei ole väljastanud käsku see ellu viia.