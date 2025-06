Trumpi arvestades ülilühikeseks kärbitud tippkohtumine keskendub ühele asjale

Kogu arutelu keskmesse on tõstetud üks lihtsasti markeeritav teema: kas liitlased soostuvad muutma alliansi alguspäevist kehtinud, kuid enamuse poolt kümnendite kaupa mitte täidetud kokkulepet, et kaitsekuludeks tuleb eraldada kaks protsenti SKTst?

Nüüd on Ameerika Ühendriigid ning ka mitmed idaserva riigid, kelle seas on Eestigi, avaldanud soovi, et uus miinimum võiks olla viis protsenti. Nõus on ka näiteks Saksamaa. Ühe tippkohtumise perspektiive tutvustanud allika kohaselt ei istu Trump isegi mitte lennukisse, kui eelnevalt pole mitteametlikult kokkulepet viie protsendi kohta juba saavutatud.