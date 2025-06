INTERVJUU Hollandi eurosaadik: Euroopa ei saa jääda kõiges ootama Ameerika heakskiitu

Ausalt öeldes praegu [Ameerika Ühendriikide president Donald] Trumpiga ei tea kunagi, mis saama hakkab, aga siiani on märgid üsna head. Tippkohtumise programm on võrdlemisi kompaktne, seega on vähe võimalusi sealt ära minna (Reuten viitab hiljutisele G7 kohtumisele, kust Trump enneaegselt lahkus - M.P.).

Olenemata arutelust [Ukraina] president [Volodõmõr] Zelenskõi kutsumise üle, on hea, et ta on vähemalt vastuvõtul Hollandi kuninglikus palees, sest nagu paljud selliste tippkohtumiste arutelud, toimuvad need väljaspool ametlikku keskkonda. Reaalsus on praegu selline. Minu arvates oleks saanud paremini. Ta pidanuks osalema tippkohtumise ametlikus osas.