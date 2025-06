Brüsselisse kihutav Moldova ootab kaikaid kodaratesse

«Kuigi Moldova ühiskonnas eksisteerib kindlasti ka venemeelne või vähemalt euroskeptiline segment, siis päris tuntav enamus näeb riigi tulevikku Euroopa Liidus,» sõnas ta. «Valitsus peab ka ise suutma kõiki valitsust kritiseerivaid ise mitte venemeelseteks maalida – see oht on olemas.»

Vene sõduri jalajäljed tee peal ees

Klassi parima õpilase hinnetelehel on kaks suurt tindiplekki - Transnistria ja Gagauusia.

Esimeses neist on endiselt sees Vene väed – rohkem kui 25 aastat tagasi sõlmitud kokkuleppest, millega justkui Kremli režiim nõustus väed välja viima, pole kinni peetud.

«Nagu teada, ei ole Venemaa tugev selles, et endale võetud kohustusi täita ja nad enamasti ei kavatsegi seda teha,» sõnas Mikser.

Hoolimata hoiatustest, et Venemaa võib suurendada sõdurite arvu piirkonnas, on seda siiski äärmiselt raske teha, kuna pärast täiemahulise sissetungi algust Ukrainasse, mil viimane sulges piiri Transnistriaga, ei ole Venemaa suutnud oma vägesid roteerida.

Suur osa Vene sõjaväelastest Transnistrias on n-ö koha pealt palgatud ning nende motivatsiooniks on eelkõige raha, tõdes Mikser.

«Kui suur julgeolekuoht aga on sealne hiiglaslik Venemaa laskemoonaladu [Cobasna], on raske öelda. Kindlasti on see teatud mõttes komplikatsioon – mitte ainult ei ole [piirkond] separatistlik ja osaliselt venemeelne, vaid et seal on ka reaalne Venemaa sõjaline jalajälg,» lisas ta.

Varnita piiriületuspunkt Moldova ja Transnistria vahel. Foto: DANIEL MIHAILESCU

«Moldova poliitikud ise on võrdlemisi pikameelsed ja ütlevad, et lahendus peab olema rahumeelne ja poliitiline – mis on kiiduväärne, aga selge on, et ka see on üks problemaatiline teema, millega on vaja edasi liikuda,» märkis Mikser.

«Ma ei oleks sugugi lootusetu, aga on ka selge, et mingisugust üleöölahendust seal ei ole ja kindlasti ei soovi Moldova seaduslikud võimud olukorda kuidagi teadlikult eskaleerida, vaid Moskva tekitatud pingeid üritatakse maandada,» lisas eurosaadik, tõdedes siiski, et erinevalt turgi päritolu rahva enamusega Gagauusiast on Transnistrias siiski märkimisväärne hulk inimesi Euroopa Liitu astumisega päri.