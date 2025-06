Nominent USA suursaadiku kohale Eestis: Eesti on juht kahes olulises valdkonnas

«Te olete külastanud nii Eestit kui Ukrainat, nii et te ilmselgelt tunnete neid probleeme,» alustas Pipko Dainesi kõnetades, tuues seejärel taas välja, et Eesti on olnud teenäitaja Trumpi administratsiooni üleskutses liitlastele kaitsekulutusi tõsta.

«Nagu te äsja ütlesite, siis Eesti mitte ainult ei ole pühendunud omaenda ressursse kaitsekulutustele, vaid olnud ka selge hääl NATOs, mis on toetanud Ameerika üleskutset kulutusi suurendada. Tegelikult mõned inimesed on nimetanud Eestit valjuhääldiks Ameerika palvetele,» selgitas Pipko.

«Hiljutiste Venemaa nõudmiste valguses paistab mulle, et enamik NATO liikmeid mõistab, et NATO enda olemus on seatud Venemaa poolt kahtluse alla. Ma arvan, et need küsimused saavad vastuse tuleval tippkohtumisel selle kuu lõpus,» sõnas Pipko.

«Kui mind ametisse kinnitatakse, siis teen sellest enda prioriteedi, et töötada Eesti valitsuse ja teiste NATO liikmetega kindlustamaks, et kuu lõpus Haagis NATO tippkohtumisel langetatud otsused viiakse tõhusalt ellu,» lisas ta.

Senaator John Cornyn Texasest märkis oma küsimuse alguses, et tema arvates ei ole olnud teise maailmasõja lõpust alates ohtlikumat aega kui praegu. Pipko – kes on sündinud Nõukogude Liidu poolt okupeeritud Eestis – omab tema sõnul head sissevaadet Vene maailmavaatesse. Seega küsis Cornyn, kas suursaadiku nominent oskaks tuua välja midagi, mis aitaks ameeriklastel mõista, kuidas Kremliga tegelda ja tuua sõda Ukrainas lõpule.

«Ma ütleks vastuseks teie küsimusele kahte asja: esiteks sooviks ma tsiteerida Eesti välisministrit, kes ütles kõigest mõne nädala eest suurepäraselt: «Meid Euroopas äratas president Trump, mitte president Putin.» Ma arvan, et see avaldus ütleb kõik. Ma arvan, et Euroopa mõistab nüüd, et president Trumpil oli õigus, tal õnnestus muuta konflikti narratiivi ja ma toetan tema jõupingutusi rahu toomiseks kontinendile,» lausus Pipko.