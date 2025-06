Macron: Euroopa riigid pakuvad Iraanile diplomaatilist lahendust

Prantsuse välisminister Jean-Noël Barrot kohtub reedel Genfis oma Iraani kolleegi Abbas Araghchiga, et esitada «täielik diplomaatiline ja tehniline ettepanek läbirääkimisteks», ütles Macron Pariisi lennusõul Le Bourget's ajakirjanikele.

Ta lisas, et Prantsusmaa ja selle liitlased Saksamaa ja Ühendkuningriik panevad lauale diplomaatilise lahenduse.

«Iraan peab näitama, et on valmis liituma läbirääkimiste platvormiga, mille me lauale paneme,» sõnas Prantsuse riigipea.