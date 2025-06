POLE VAATLEJAT, POLE PROBLEEMI Gruusia ei kutsu sügisestele KOV valimistele rahvusvahelisi vaatlejaid

«Üldiselt puudub tava kutsuda OSCE/ODIHRi vaatlejaid kohalikele valimistele. Standardpraktika järgi kutsutakse OSCE/ODIHRi missioon parlamendivalimistele, seega usume, et vaatlejate koormamine nende valimistega oleks liiast,» ütles Kobahidze kolmapäeval ajakirjanikele, kommenteerides Briti saatkonna üleskutset Gruusia valitsusele kutsuda kohalikele valimistele OSCE/ODIHRi missioon.

«Need inimesed, kes täielikult eirasid OSCE/ODIHRi missiooni järeldusi mullu toimunud parlamendivalimiste kohta, paluvad meil nüüd kutsuda OSCE/ODIHRi vaatlejad kohalikele valimistele,» lisas Kobahidze.

Samas ütles Kobahidze, et Gruusia on valmis tegema Suurbritanniaga koostööd, kuid see koostöö peaks põhinema kindlatel põhimõtetel.

Gruusia peaminister Irakli Kobahidze 3. detsembril 2024. aastal. Foto: Irakli Gedenidze / Reuters / Scanpix

Teadupärast oli eelmise aasta oktoobris toimunud Gruusia parlamendivalimistel hulgaliselt rikkumisi, mis rahvusvahelistele valimisvaatlejatele ka silma jäid. Euroopa Liit valimiste tulemusi selle tõttu ei tunnista.

Sellest ajast on võimupartei Gruusia Unistus võtnud vastu mitmeid tsiviilühiskonda, vaba meediat ning riigi Euroopa integratsiooniteekonda õõnestavaid seadusi. Samuti on Gruusia võimupartei teatanud, et plaanib opositsiooniparteid riigis nimetada põhiseadusevastaseks.

Ka on Gruusia Unistus asunud vaigistama oma kriitikuid. Riigi kohus on määranud võimupartei liikmeid sotsiaalmeedias kritiseerinud isikutele 3000 kuni 4000 lari (960–1280 euro) suuruseid trahve, vahendab väljaanne civil.ge.