Kannibalist Vene sõdur järas kaks nädalat rindel kaasvõitlejat

GURi poolt Telegrami postitatud salvestises on kuulda Vene väejuhatajat rääkimas alluvale, et üks sõdur kutsungiga «Brelok» tappis ja sõi ära oma kaasvõitleja kutsungiga «Foma».

«Nad ütlesid, et ta on 200 (sõjaväesläng tapetud sõduri kohta – toim). Kurat, ta sõi ära oma kamraadi, nii et see annab sulle mõtlemisainet,» märkis väejuht.