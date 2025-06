Kreml hakkas lõhkuma soome-ugri rahvaste kultuurikeskust

Keskusega on juba pikemat aega kummalised lood. Näiteks ei tööta nende kodulehekülg www.finnougoria.ru, mis vahendas informatsiooni Venemaa soome-ugri regioonides toimuvate kultuurisündmuste kohta. Ka suhtlusvõrgustikus VKontakte olevale keskuse profiilile ei lisandunud enam tavapärast informatsiooni soome-ugri rahvastest.

Samas säilib Barahova sõnul keskuse regioonidevahelise koostöö koordineerimise formaat. Barahova kinnitas, et muudatus võimaldab palju efektiivsemalt tööd korraldada: kaovad ära kulutused filiaali ruumide üüriks, vähenevad filiaali tehnilise ja korraldusliku toetamise kulud. Selle arvelt aga suureneb föderaalne toetus, mis võimaldab ellu viia uusi soome-ugri koostööd puudutavaid algatusi.

«Soome-ugri teema on keskuse tegevuse jooksul levinud Komi Vabariigi institutsioonidesse ja andnud suurepäraseid tulemusi ning me jätkame soome-ugri koostöö arendamist kogu Venemaal, kasutades uusi, Moskvas avanevaid võimalusi. Ma tänan Komi vabariiki panuse eest keskuse arendamisesse,» ütles Barahova.

Sisuliselt tähendavad Barahova sõnad aga seda, et keskus ei ole enam juriidiline isik ja ta ei jätka Sõktõvkaris, vaid sulandub Venemaa rahvaste kultuurikeskuse hulka. Keskuse sulgemist ja praeguste töötajate koondamist on seostatud vajadusega hoida kokku eelarvelist raha, aga ka asjaoluga, et soome-ugri rahvaste koostööd ei peeta enam nii oluliseks.