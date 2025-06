Trump teatas «väga edukast» rünnakust Iraani tuumarajatistele

«Oleme viinud lõpule oma väga eduka rünnaku kolmele tuumarajatisele Iraanis, sealhulgas Fordos, Natanzis ja Isfahanis,» kirjutas Trump oma Truth Social platvormil. Peamine sihtmärk oli seejuures sügaval maa all paiknev Fordo.

Trump lisas, et lennukid on Iraani õhuruumist ohutult lahkunud ja teel koju. «Õnnitlused meie suurtele Ameerika Sõdalastele,» märkis Trump.

Teises postituses ütles vabariiklasest president, et «IRAAN PEAB NÜÜD NÕUSTUMA SELLE SÕJA LÕPETAMA».

Tegemist on riskantse sammuga pikaajalise vaenlase nõrgestamiseks, mis võib vallandada laiema piirkondliku vastasseisu.

Otsus USA otseselt konflikti kaasata tuli pärast enam kui nädal aega kestnud Iisraeli rünnakuid Iraani vastu, mille käigus on süstemaatiliselt lammutatud riigi õhutõrjet ja ründevõimekust, kahjustades samal ajal ka tuumarajatisi.

Kuid USA ja Iisraeli ametnike sõnul pakuvad Ühendriikide vargpommitajad B-2, mis on suutelised kandma üle 13,5 tonni kaaluvat punkripurustaja pomme GBU-57, parimat võimalust hävitada sügaval maa all peituvaid Iraani tuumaprogrammiga seotud tugevalt kindlustatud rajatisi.

Tegemist riskantse otsusega, kuna Iraan on lubanud kätte maksta, kui USA Iisraeli rünnakuga liitub. See on ohtlik ka Trumpile isiklikult, sest ta võitis presidendivalimised lubadusega hoida Ameerika eemal kulukatest väliskonfliktidest.