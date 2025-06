RAHVUSVAHELISED REAKTSIOONID Iraanil tuleb naasta läbirääkimiste laua taha

Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu õnnitles Trumpi ning ütles, et need rünnakud aitavad viia Lähis-Ida tulevikku, kus on jõukus ja rahu.

«Teie julge otsus võtta sihikule Iraani tuumarajatised Ameerika Ühendriikide vapra ja õiglase jõuga muudab ajalugu,» ütles Netanyahu videosõnumis. Ta lisas, et Ameerika on olnud tõeliselt ületamatu.

Netanyahu ütles iisraellastele samuti, et tema lubadus hävitada Iraani tuumaobjektid on nüüd täidetud.

Palestiina terroristlik relvarühmitus Hamas teatas, et see oli USA jultunud agressioon Iraani islamivabariigi territooriumi ja suveräänsuse vastu, mis viib ohtlikule eskalatsioonile.

Ka ÜRO peasekretär António Guterres leidis, et tegemist on ohtliku eskalatsiooniga. «Sel ohtlikul hetkel on äärmiselt oluline vältida kaosespiraali,» märkis Guterres avalduses. «Sõjalist lahendust ei ole. Ainus tee edasi on diplomaatia. Ainus lootus on rahu.»