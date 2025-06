Venemaa taktika on näidata, kuidas venekeelseid inimesi kiusatakse Eestis taga ja seetõttu peab Moskva nende kaitseks välja astuma. See on olnud üks ettekäändeid, millega Putin põhjendas sõda Ukrainas 2014. aastal ja ka 2022. aasta sissetungi.

Lääneriikide ametnikud pelgavad, et just sama kaardi võivad venelased välja käia ka Balti riikidesse tungides, kirjeldas The Telegraph.

Samal ajal kinnitasid The Telegraphiga rääkinud nunnad oma esindaja Filareta kaudu, et neil ei ole mingit seost Kremli propagandaga ja rõhutasid, et nad palvetavad, mõtiskelevad ning soovivad elada rahus.

«Meie elu kloostris on väga lihtne, see koosneb palvetamisest ja töötamisest,» ütles Filareta. «Tulime kloostrisse, et jätta ilmalik maailm selja taha, pääseda nendest probleemidest ja pühendada oma aega Issanda teenimisele.»

Filareta meelest ei saa klooster vastutada ka Kirilli väljaütlemiste eest. Kuremäe kloostri juhi sõnul on ta vastu sõdadele, aga ta ei olnud nõus andma mitte mingisugust hinnangut Venemaa sissetungile Ukrainasse.

«Iga sõda on tragöödia, see on palju surma, see on meile väga valus. Sõja ajal ei sure mitte ainult relvakandjad, vaid ka paljud tavalised inimesed, lapsed, naised, vanurid. Kuulid ja granaadid ei tee vahet, mis neil ees on – laps või sõdur,» lausus Filareta. «Kõik terve mõistusega inimesed mõistavad, et sõda on suur tragöödia.»