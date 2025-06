AJALOOLINE SAMM Britid peavad hakkama naisetapjast sõdurit Keeniale välja andma

The Times kirjutab oma veergudel taas lahti 21-aastase Agnes Wanjiru jõhkra mõrvaloo. 2012. aastal Keenias Nanyukis asuvas brittide sõjaväebaasis õppustel osalenud võtmetunnistajatelt kogutud tõendid viitavad lõplikult, et naisetapja on Suurbritannia relvakandja.