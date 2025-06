Ettevõtjad on rünnakute tõttu tekitatud kahju kokku löönud ja hindavad seda 55 miljoni naela (64 miljoni euro) suuruseks, kinnitas The Times.

Viimasel viiel aastal on Palestine Action korraldanud 356 rünnakut sõjalistele objektidele terves Ühendkuningriigis. Punase värviga täis pritsitud mootoriturbiin sai Brize Nortoni rünnakus niivõrd suuresti rikutud, et selle parandamine maksab kuni 25 miljonit naela (29 miljonit eurot).

Kaitsetööstusettevõtted on andnud märku, et Palestine Actioni rünnaku objektideks on nüüd muutunud väiksemad firmad, mis on täiendava turvalisuse tagamise ja remondi tõttu raskustes.