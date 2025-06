Morozovi intervjuu ehk kõige huvitavam osa meie jaoks on see, kui saatejuht küsib tema varasema hinnangu kohta, et Venemaa sõja levimise tõenäosus Euroopasse on 90 protsenti. Kas USA rünnak Iraanile on seda prognoosi muutnud?

Seekord Morozov tõenäosusprotsenti ei öelnud, kuid markeeris kolm kõige nõrgemat kohta, mis võiksid Kremli jaoks olla rünnatavad: Moldova, Armeenia ja Suwałki koridor. Moldovas on venemeelne opositsioon, Armeenia geopoliitiline olukord on äärmiselt keeruline ja Suwałki koridori ründamist saab selgitada vajadusega ühendada nn Kaliningradi enklaav Venemaa külge, põhjendas ta. Politoloog kinnitas, et oht püsib ja Euroopa eksistentsiaalne vajadus tugevdada kaitsevõimet määrab kontinendi tulevikku kindlasti veel paari lähima aastakümne jooksul.

Juri Švets andis oma kanalis USA operatsioonist ja sellega seotud pettemanöövritest üksikasjaliku ülevaate. Eriti sai kiita operatsiooni otsene juht kindral Michael Kurilla ning asjaolu, et Trumpi administratsiooni kuuluvatel rumalatel inimestel ei õnnestunud seda ära rikkuda. Trumpi mainele on see õnnestunud rünnak samuti hea, sest teda vahepeal seirama hakanud akronüüm TACO (Trump always chickens out) hakkab nüüd asenduma hoopis tõsisema tegija kuvandiga.

Iisraelis elav Kesk-Aasia ekspert Arkadi Dubnov (samuti I Grjanul Grem) naeris välja Venemaa julgeolekunõukogu asejuhi Dmitri Medvedevi, kes ärples sellega, et Iraani võib vabalt tuumarelvaga varustada mõni teine tuumariik. «Ma välistan sellise võimaluse isegi Venemaa puhul,» ütles Dubnov. Ta selgitas, et sellised asjad ei käi päris nii, et naabril on õlleisu ja ma lihtsalt pakun talle või viin pudeli.