Shamkhani kirjutas, et kuigi Iraani tuumarajatised on hävitatud, siis on riigil endiselt rikastatud uraani.

Nõunik lisas, et poliitiline ja operatsiooniline initsiatiiv on nüüd sellel poolel, kes suudab targalt mängida ning väldib pimesi antud lööke.

USA president Donald Trump väitis eile kindlalt, et USA rünnakud on hävitanud Iraani tuumarajatised, kuigi teised ametiisikud hoiatasid, et kahjude ulatus on endiselt ebaselge.