«See seaduslik käteväänamine andis paljudele ainult veelgi rohkem otsustavust oma solidaarsust näidata,» märkis 25-aastane tudeng Csanad Sebesy AFP-le. «Nüüd on osalemine õilsam tegu.»

Sebesy on üks rekordilisest enam kui 250 inimesest, kes on andnud teada valmisolekust aidata paraadi korraldamisega, vaatamata ähvardustele, et sellele võivad järgneda karistused. Vabatahtlikuna osales ta ka eelmisel aastal, kuid sel aastal keskendub ettevalmistav koolitus rohkem õiguslikele küsimustele.