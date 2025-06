Sikorski: Lähis-Ida sündmustel on otsene mõju Ukrainale

Sikorski märkis enne tänast ELi välisministrite kohtumist, et eskalatsioon Lähis-Idas kergitab nafta hinda, mis omakorda tähendab suuremat tulu Venemaale, mis kasutab nafta müüki ühe peamise teenimisvahendina oma agressioonisõja rahastamiseks Ukrainas.

Lisaks märkis Poola välisminister, et Venemaa on intensiivistanud õhurünnakuid Ukrainale, kasutades ära tähelepanu nihkumist eemale Ukrainalt.

Ühtlasi avaldas Sikorski lootust, et EL kiidab sel nädalal heaks järjestikku 18. sanktsioonide paketi Venemaa vastu.

Brüsselis ELi kohtumisel osalev Ukraina välisminister Andrii Sõbiha ütles, et kätte on jõudnud aeg kasutada igat diplomaatilist vahendit, et survestada Venemaad läbirääkimiste laua taha istuma.