«Regioonis on aset leidnud uus eskalatsioon ja otse loomulikult mõistame me selle hukka ning väljendame oma sügavat kahetsust selle asja peale,» ütles Peskov.

Venemaa julgeolekunõukogu esimees Dmitri Medvedev väitis nädalavahetusel, et mitu riiki on valmis Iraanile tuumarelvi andma. Samuti teatas ta, et tuumamaterjali rikastamine Iraanis ja tuumarelvade tootmine jätkub. Pole selge, millistele allikatele need väited tuginevad.