Kallas: Euroopa Liit loodab võtta 18. Vene-sanktsioonipaketi vastu uuel ülemkogul

Kallase sõnul on tegemist «küsimusega instrumentidest», mida EL saaks kasutada, et sundida Venemaad läbirääkimistele ja relvarahule.

«Ülemkogu on võtnud vastu juba 17 sanktsioonipaketti. Laual on 18. sanktsioonipakett. Kahjuks ei võeta seda vastu enne Euroopa Ülemkogu kohtumist. Meie ootus on, et pärast arutelu võetakse see vastu. Samuti on küsimus sanktsioonide pikendamisest, mille kohta tehakse loodetavasti otsus pärast seda Euroopa Ülemkogu kohtumist,» ütles ta.

Kallase sõnul ei vasta Ungari tänane seisukoht ülejäänud 26 ELi liikmesriigi seisukohale.

«Te küsite, kas need järeldused (Euroopa Ülemkogu lõppdokument, mis on siduv kõigile liikmesriikidele - IF-U) võetakse vastu 26 või 27 (riigi) poolt? Me püüame saavutada, et kõik 27 riiki need vastu võtaksid, aga me teame tänase seisuga, et Ungari seisukoht ja strateegiline lahknemine (teistest) ei ole muutunud. Ma arvan, et need järeldused võtab vastu 26 (riiki),» seletas ELi esidiplomaat.

«Mis puutub Ukrainat, siis me ootame endiselt, et arutelu alguses on kohal Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi,» ütles Kallas. «Kui ta tuleb, ja me loodame seda, siis toimub esmalt temaga istung, nagu ka varem, ja seejärel 27 (riigi) kohtumine.»