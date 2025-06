Seal, kus tippkohtumise toimumispaik neil päevil on, käisid ehitustööd juba mitu kuud. Sellele konverentsikeskusele tehti eraldi suur juurdeehitus, et kõik ära mahutada. Samas Haagi inimestele see ei ole olnud valuline protsess, tänavate sulgemisi ja liikluse ümber suunamisi pole praktiliselt olnud, ainult üks tänav on pandud täiesti kinni.

Aga inimesed on mõnevõrra murelikud, teades, et see tippkohtumine seal on ja kui need delegatsioonid kohale jõuavad, on liikluses kindlasti palju takistusi. Paljud ettevõtted-asutused on läinud kaugtööle, inimesed töötavad kodudest. Olen kuulnud ka, et Haagi elanikud on Haagist lahkunud, et mitte jääda jalgu sellele suurele üritusele.