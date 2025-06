IAEA tahab ligipääsu Iraani kõrgrikastatud uraani varu hindamiseks

Iraani uraani rikastamine on tekitanud rahvusvahelisel areenil pingeid juba aastakümneid. Lääneriigid näevad Teherani vastuolulises tuumaprogrammis ohtu ning usuvad, et rahumeelse arendustöö näilise sildi all püüab ajatollade režiim tegelikult luua tuumarelva. Teheran mõistagi eitab selliseid väiteid ning kinnitab, et neil on õigus tuumaenergiat rahumeelseks otstarbeks kasutada.