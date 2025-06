POSTIMEES HAAGIS NATO tippkohtumise eel kütab elevust erandiga kelkiv Hispaania

«Härra Rutte, kas te saate kinnitada, et mitte ainult Hispaania, vaid kõik liitlased võivad kulutada nii palju raha, kui nad tahavad, kuni nad tagavad, et suudavad täita võime-eesmärgid? Ja, kui nii, siis mida see viis protsenti üldse väärt on?» ironiseeriti ühes pressikonverentsi esimeses küsimuses.

«Mõned on peaaegu juba seal. Näiteks USA, kes juba kulutab 3,5 protsenti põhikaitsele ja on kahtlemata juba selle juures, et kulutab ligi 1,5 protsenti kaitsega seotud asjadele. Eesti ja Poola on väga lähedal [viiele protsendile, mis lähevad otseselt kaitsevaldkonda],» märkis Rutte. «Paljudel teistel seisab ees veel pikk tee. Aga on väga oluline, et me teeme selle ära.»