Trump kutsus hoidma naftahinnad madalal

«Igaüks, hoidke naftahinnad all. Ma jälgin!» kirjutas Trump trükitähtedega oma sotsiaalmeediaplatvormil Truth Social mõni minut pärast kauplemispäeva algust Wall Streetil.

Iraan on lubanud USA rünnakutele vastata ning üheks variandiks on strateegiliselt tähtsa Hormuze väina sulgemine. See põhjustaks energiahindade järsu tõusu.